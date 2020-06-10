По просьбам жителей Быково в районном ДК появится 3D-кинотеатр

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:47:43+03:00

В Волгоградской области Центр культуры и досуга капитально отремонтируют до конца года

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Почти полвека Центр культуры и досуга в городе Быково Волгоградской области не видел ремонта. Но после встречи губернатора Андрея Бочарова с местными жителями власти решили дать ДК вторую жизнь. Горожане пожаловались на плохое состояние здания, а ведь там и библиотека, и краеведческий музей, и творческие коллективы выступают. Выход нашли: муниципалитет подготовил проект развития учреждения и получил губернаторский грант на 20 миллионов рублей.

Сейчас в Центре культуры и отдыха вовсю идут работы. Подрядчику предстоит привести в порядок фасад и всю внутреннюю часть здания, установить Wi-Fi. и, самое главное, организовать первый в Быковском районе кинотеатр в 3D-формате.

- Многофункциональный зрительный зал будет отвечать всем требованиям для проведения фестивалей, конференций, театральных мероприятий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

10 июня губернатор проверил, как идет капремонт. В целом все идет по графику.

- До конца года объект должен быть сдан в эксплуатацию с надлежащим качеством. Других сроков не будет, обозначил Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU