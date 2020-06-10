Во время авиапарада 24 июня истребители пролетят над Волгоградом на супернизкой высоте

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:43:29+03:00

Четыре «сушки» и два вертолета парами пролетят над городом

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24 июня по Волгограду пройдет Парад Победы. Основное действо пройдет на Набережной. Вчера, 9 июня, военные уже провели первую тренировку, а сегодня на аэродром Мариновка в Волгоградской области для участия в воздушном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прибыли экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

- Боевые вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолеты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершат демонстрационный пролет над Волгоградом парами на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 километров в час, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

В это время специалисты автобронетанковых служб и ремонтных подразделений Южного военного округа восстановили в первозданном виде исторические образцы военной техники.

- В состав исторической части механизированной колонны военного парада включены советские разведывательно-диверсионные мотоциклы «Днепр» МВ-650 и тяжёлые мотоциклы М-72, легендарные танки Т-34 и ИС-2, гвардейские реактивные минометы БМ-13 «Катюша», самоходные установки Су-76, Су-100, Су-122 и Су-152 «Зверобой». В едином строю с тяжелыми бронемашинами будут продемонстрированы автомобили ГАЗ-АА («полуторка») с 76-мм пушкой ЗИС-3, автомобили Газ-67 «Виллис», - перечисляют в Минобороны.

Большая часть этой техники является музейными экспонатами, в том числе Севастопольского музея «Сапун гора», Волгоградского музея-панорамы «Сталинградская битва» и парка «Патриот» ВС РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU