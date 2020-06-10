2020-06-10T12:36:02+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пьяные студенты политехнического колледжа разбили четыре иномарки

Парни хвастались друг перед другом силой
Юлия Данильченко
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Сразу четыре автовладельца из города Котово Волгоградской области одновременно обратились в дежурную часть с заявлениями о порче иномарок. Все машины стояли в одном дворе. Найти хулиганов оказалось несложно: уже 9 июня стражи порядка задержали парней 17 и 18 лет. Молодые люди наверняка смутно помнили подробности того вечера, ведь они были сильно пьяны. Как оказалось, друзья – студенты политехнического колледжа, вот только вместо подготовки к сессии ребята решили продемонстрировать друг перед другом свою силу.

- Хвастаясь друг перед другом своими физическими возможностями, юноши стали наносить удары по стоящим на парковке транспортным средствам, разбивая фары, зеркала, а также оставляя вмятины на бамперах. В результате ими были повреждены четыре легковых автомобиля: «Фольксваген Гольф», «Шевроле Лачетти», «Мазда» и «Форд Фокус», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Молодые люди попали под серьезную уголовную статью, им грозит по пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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