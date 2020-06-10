В Волгоградской области электрички на три дня изменят расписание

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:03:38+03:00

Сбой в графике движения связан с ремонтными работами на путях

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Специалисты Приволжской железной дороги запланировали на ближайшие дни ремонтно-путевые работы. Из-за этого пришлось немного откорректировать график движения некоторых пригородных поездов в Волгоградской области. В частности, это коснется семи электричек.

Так, с 10 по 13 июня в Волгоградской области частично изменится расписание следующих пригородных поездов:

- № 6601 Волгоград-1 – Донская, который отправляется из Волгограда в 18:41, прибудет на конечную станцию Донская в 20:34 (на 3 минуты позже);

- № 6621 Волгоград-1 – Суровикино отправлением со станции Волгоград-1 в 20:07, также приедет в Суровикино на 3 минуты позже – в 23.40;

- № 6616 Суровикино – Волгоград-1 соответственно будет отправляться на три минуты раньше положенного - в 13:07, в Волгоград он прибудет в 16:38;

- № 6614 Чернышков – Волгоград-1, будет отправляться также на 5 минут раньше - в 15:13, на станцию Волгоград-1 он прибывает в 19:46.

- Также обращаем внимание пассажиров, что некоторые пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по изменённому графику с 11 по 13 июня, - отмечают в Привжд.

В частности, это коснется:

- № 6602 Донская – Волгоград-1 отправлением со ст. Донская в 06:00 (на 3 минуты раньше), прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 7:51;

- № 6622 Суровикино – Волгоград-1 отправлением со ст. Суровикино в 04:37 (на 3 минуты раньше), прибытием на ст. Волгоград-1 в 8:22;

- № 6615 Волгоград-1 - Суровикино отправлением со ст. Волгоград-1 в 6:47, прибытием на конечную ст. Суровикино в 10:12 (на 3 минуты позже);

Более подробную информацию о расписании электричек можно узнать в кассах, через мобильные приложения "РЖД Пассажирам" и "Пригород", а также на сайте компании АО "Волгоградтранспригород".

ИСТОЧНИК KP.RU