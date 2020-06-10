Семь лет колонии строго режима получил волгоградец за взятку полицейскому

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:50:43+03:00

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Суд Советского района Волгограда приговорил 27-летнего волгоградца к 7 годам колонии строгого режима. Столь суровое наказание мужчина получил за попытку подкупить полицейского, а также незаконное хранение оружия. Собственно, с оружия все и началось: около года назад сотрудники МВД обыскали дом осужденного в рамках другого уголовного дела о краже. В итоге нашли целый арсенал: огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и бейсбольную биту.

- Владелец решил «откупиться». За уничтожение изъятых у него запрещенных предметов, а также непроведение дальнейших оперативных мероприятий он предложил сотруднику уголовного розыска, в чьем производстве находился материал проверки, 200 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Сотрудник Главка на взятку не пошел си сдал преступника коллегам из областного УЭБиПК и региональной ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU