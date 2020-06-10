Руководство «Ротора» получает около ста тысяч в месяц

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:45:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Подразделения администрации Волгоградской области продолжают раскрывать размеры зарплат руководства подведомственных им госучреждений. На этот раз отчитался облкомспорта. В среднем заработок спортивных функционеров варьируется от 50 до 90 тысяч. На фоне остальных выгодно выделяется руководство футбольного клуба «Ротора». Так, Андрею Рекечинскому положили зарплату более 108 тысяч рублей в месяц. При этом его заместитель Виктор Ляхов с получкой в 116,6 тысячи даже обогнал начальника. У главбуха и других замов 60 – 84 тысячи в месяц. Так что футбол в регионе одно из самых дорогих во всех смыслах удовольствий. А с выходом клуба в РПЛ расходы вырастут в разы.

Впрочем, водные виды спорта тоже обходятся недешево. Так, начальник ГАУ ВО «Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград» Юрий Лукьянов в среднем получает ежемесячно почти 120 тысяч рублей. Его заместители от 66 до 75 тысяч, главбух – около 92 тысяч.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, у олимпийского чемпиона Алексея Петрова - начальника центра «Олимп» - зарплата 76 тысяч в месяц. Олимпийская чемпионка Лариса Ильченко, как заместитель начальника в центре водных видов спорта, зарабатывала в 2019 году по 66 тысяч рублей. У зама в СШОР по легкой атлетике Татьяны Лебедевой среднемесячный доход один из самых скромных – всего 28,6 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU