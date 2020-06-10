2020-06-10T11:27:17+03:00
Происшествия

Тела нашли у монумента Ленину: на юге Волгограда утонула семейная пара

Следов насильственной смерти нет
Юлия Данильченко
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Тела мужчины и женщины нашли 9 июня в Волге в Красноармейском районе Волгограда у подножия монумента Ленину. Очевидцы сообщили о криминальной находке в службу спасения и правоохранительные органы. Погибших извлекли из воды, на место подоспели следователи-криминалисты.

Известно, что утонувшей женщине 42 года, а ее возлюбленному было 52 года. Днем они пришли на место трагедии, чтобы искупаться и расслабиться. При этом никакого пляжа в этой части берега нет. В процессе распития волгоградцы решили охладиться в Волге. Пока неясно почему, но оба захлебнулись. Возможно, были слишком пьяны. Тела осмотрел криминалист, следов насильственной смерти нет.

- По данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Напомним, в тот же день в Советском районе утонул 8-летний ребенок, его тело до сих пор ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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