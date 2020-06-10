2020-06-10T11:09:23+03:00
Общество

Волгоградцы получили более 3 миллиардов рублей «президентских» пособий детям от 3 до 16 лет

Осталось выплатить еще 48 тысячам семей, где имеются детки данного возраста
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже 304 тысячи маленьких волгоградцев в возрасте от 3 до 16 лет получили анонсированные Президентом РФ единоразовые пособия. Родителям этих деток уже выдали соответственно более 3 миллиардов рублей. Еще 48 тысяч детей (оставшиеся 486 миллионов рублей) получат единоразовые пособия в ближайшее время, уверяют в региональном отделении Пенсионного фонда.

Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин подписал Указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, согласно которому с 1 июня 2020 года на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет семьи получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей.

Чтобы максимально быстро выплатить волгоградцам положенные деньги, в региональном ПФР даже продлили время работы клиентских служб - с 8 по 11 июня они работают до 19.00.

- Приём граждан также будет вестись в субботу и в воскресенье - 13 и 14 июня. Важно отметить, что приём проводится только по предварительной записи! – отмечают в волгоградском ПФР.

Телефоны для записи и консультаций по дополнительным выплатам на детей размещены на сайте ОПФР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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