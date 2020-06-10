Потомки маршалов Чуйкова и Родимцева приедут в Волгоград на торжества 24 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:09:43+03:00

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Из-за коронавируса юбилейный Парад Победы в 2020 году Волгограде пройдет не 9 мая, а 24 июня. В этот же день на Мамаевом кургане покажут грандиозную видеинсталляцию на монумент Родины-матери и концерт с участием юношеского оркестра Юрия Башмета и российских звезд. На торжества в честь 75-летия годовщины Победы в город-герой приедут и потомки защищавших Сталинград маршалов – Николай Чуйков и Илья Родимцев.

- Стараюсь как можно чаще приезжать в Волгоград, особенно на день рождения деда. С удовольствием приеду и 24 июня, - рассказал «КП-Волгоград» внук маршала Николай Чуйков.

На Мамаевом кургане сейчас строят огромные по масштабу декорации для концерта и лазерного шоу. Но есть волгоградцы, которые считают, что это «шоу на костях» и требуют перенести его в парк, подальше от Родины-матери и братских могил. Ведь курган - это место памяти и скорби.

- По поводу концерта некоторые товарищи говорят, что это некоторое издевательство над покойными. Я так не считаю абсолютно, - заявляет внук маршала. - Когда был жив дедушка и много ветеранов - Павлов, Зайцев, Родимцев, он брал меня с собой в поездки. Тоже были выступления. Помню, как Людмила Зыкина пела у озера слез «Стоит в Волгограде березка». Я видел, как воспринимали все это ветераны. Потом там выступали Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова, очень много наших известных артистов, и это всегда считалось нормальным. Так что это можно назвать традицией.

Кто из звезд приедет 24 июня в Волгоград пока не известно. Как не ясно, разрешат ли на этот раз горожанам посмотреть концерт на Мамаевом кургане или вновь поставят заграждение. Коррективы может внести коронавирус. В любом случае трансляцию покажут на федеральном канале.

ИСТОЧНИК KP.RU