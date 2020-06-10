2020-06-10T10:41:22+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: еще 116 заболевших

К 10 июня 2020 года в регионе положительный диагноз COVID-19 подтвержден уже у 4238 человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ограничения смягчают, а коронавирус продолжает свирепствовать.Ограничения смягчают, а коронавирус продолжает свирепствовать.Фото: Иван МАКЕЕВ
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К 10 июня 2020 года в Волгоградской области коронавирус уже подтвердили у 4238 человек. 116 случаев COVID-19 зафиксированы за последние сутки. И наш регион опять попал в «двадцатку» антилидеров в России. Волгоградская область сегодня на 16-м месте. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК.

В то время, как в Волгоградской области постепенно снимают ограничения и смягчают режим самоизоляции, коронавирус напротив только наращивает темпы. В период самых жестких «санкций» в регионе фиксировали до полста заболевших за сутки, сейчас же ежедневная статистика переваливает за сотню. При этом перевозчики увеличивают численность рейсов, а число приезжих в область выросло за последние пару недель в пять раз.

Число тяжелых пациентов с COVID-19 тоже не уменьшается. Благо за минувшие сутки в Волгограде и области не было подтверждено ни одного смертельного случая от коронавируса. Пока у нас 24 летальных исходов. Но это не предел, ведь на установление посмертного диагноза уходит почти месяц. Так, на днях от пневмонии (предположительно коронавирусной) умерла замдиректора института гигиены ФМБА Валентина Клаучек, но в печальную статистику жертв COVID-19 она еще не попала.

Инфографика ИЦК.

Инфографика ИЦК.

Всего в России за весь период пандемии умерли 6 358 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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