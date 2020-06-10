В Волгограде продолжают искать тело утонувшего 8-летнего мальчика

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:16:22+03:00

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Трагедия произошла 9 июня в Советском районе Волгограда: 8-летний ребенок купался на несанкционированном пляже в районе набережной Тулака и утонул. В настоящий момент несколько бригад Волгоградской областной службы спасения ищут тело погибшего мальчика. Увы, пока безуспешно.

Напомним, накануне ребенок вместе с 11-летней двоюродной сестрой ушел из дома, чтобы погулять и искупаться в Волге. Девочка находилась на берегу, пока ее братик плескался в воде. Внезапно сильное течение подхватило ребенка, он стал захлебываться. Девочка поспешила на помощь, но сама едва не погибла. Детские крики услышали прохожие, они смогли вытащить на сушу только сестру.

- Органы следствия напоминают, что с начала летнего сезона этот случай стал четвертым в страшной статистике смерти детей на водных объектах Волгоградской области. Следователи будут жестко реагировать на все факты ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, вплоть до привлечения их к ответственности, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU