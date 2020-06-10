В Волгограде сделали уже половину объема по ремонту дорог на 2020 год

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:32:00+03:00

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Еще только середина июня, а в Волгограде подрядные организации выполнили уже половину объема работ по ремонту дорог. Полностью обновили уже 12 улиц из 40 запланированных. В администрации Волгограда говорят, что все это благодаря тому, что аукционы провели еще в конце прошлого года, и у победителей тендеров было время подготовиться к старту работ. Ну и плюс ранняя и теплая весна.

- Дорожники уже уложили более 157 тысяч квадратных метров нового покрытия, а общий объем использованных асфальтобетонных смесей - 35 тысяч тонн, - уточняют в мэрии.

Так, в Тракторозаводском районе отремонтировали улицу Андреева и переулок Войкова, в Центральном районе - местный проезд по улице Рокоссовского и дорогу по улице Двинской, в Дзержинском - улицу Симонова.

В настоящих момент идет ремонт на 32-х улицах в семи районах Волгограда.

В Ворошиловском районе обновляют улицу Елисеева (там уже укладывают выравнивающий слой), на улице Баррикадной также приступили к формированию финишного слоя покрытия. Параллельно кипит работа на улице Ковровой и на Астраханском мосту.

В Советском районе уже отремонтировали четыре улицы - Песчанокопскую, Засекина, Чебышева, а также проспект Университетский. В Кировском районе закончили реконструкцию улиц Гастелло, Розы Люксембург и Армавирской. В ближайшие дни подрядчик приступит к ремонту улицы Закавказской.

В Красноармейском районе Волгограда в этом году в список на ремонт попали улица Мачтозаводская, Бахтурова, проспект имени Энгельса, дорога на поселок Татьянка-1, а также улицы Вучетича и 2-я Караванная.

- В общей сложности в самом южном районе города планируют в 2020-м обновить свыше 96 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

А еще уверяют, что перед тем, как принять отремонтированный объект у подрядчика, специалисты тщательно проверяют соблюдены ли все технологии и качество.

ИСТОЧНИК KP.RU