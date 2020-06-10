2020-06-10T09:08:33+03:00
Происшествия

На севере Волгограда 13-летний школьник на мопеде врезался в забор

Подростка госпитализировали с травмами
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло три аварии, в которых пострадали пассажиры и водители. Одну из них устроил 13-летний житель Тракторозаводского района Волгограда. На летних каникулах подросток решил научиться кататься на мопеде. Только выбрал для этого не лучшее место – оживленную улицу. В итоге потерял управление.

- По предварительной информации в 12-27 часов 13-летний водитель, управляя мопедом «Феникс», двигался по улице Островской со стороны улицы Героев Тулы, не справился с управлением и совершил наезд на заборное ограждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Маневр закончился госпитализацией: подростку понадобилась медицинская помощь, он получил травмы. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Конечно, профилактическую беседу проведут и с родителями мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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