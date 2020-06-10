2020-06-10T09:04:30+03:00
Общество

КСП проверила выросшие расходы Волгоградской облдумы

Обходится региональный парламент налогоплательщикам в 262 миллиона рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Содержание областных депутатов обошлось в миллионы рублей.Содержание областных депутатов обошлось в миллионы рублей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Депутаты обходятся волгоградцам в копеечку, вернее, в сотни миллионов рублей. Контрольно-счетная палата Волгоградской области проверила бюджетную отчетность областной думы за 2019 год и опубликовала заключение. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, за прошлый год расходы на содержание депутатов составили 262 миллиона 726 тысяч рублей и в сравнении с предыдущим годом выросли на 3,1%. Сумма увеличилась за счет четырех миллионов рублей компенсации отпуска при увольнении народных избранников прошлого созыва. Еще одна дополнительная строка расходов – обновление мебели для вновь избранных депутатов, а также замена сплитов и оргтехники. Обошлось это налогоплательщикам в сумму более 3,6 миллиона рублей. В КСП подчеркивают – причиной замены стал 100% износ.

Также в отчете отмечают, что численность аппарата думы – 131 человек при имеющихся 134 штатных единицах. А вот количество получающих зарплату депутатов в сравнении с прошлым созывом выросло с 15 до 19 человек. Выплаты парламентариям и председателю составили почти 50 миллионов за год. Еще более 32 миллионов обошлось содержание 18 не получающих зарплату депутатов и помощников депутатов. Поощрения и премии – еще более 11 миллионов. А на информирование волгоградцев о том, что же все-таки делают депутаты, потратили 20 миллионов рублей.

При этом расходы думы могли быть еще на 2,9% больше. В бюджет изначально заложили 270 миллионов на расходы. Часть денег сэкономили в ходе конкурсных процедур, уменьшили расходы на зарплату помощникам депутатов, командировочные и аренду депутатских приемных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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