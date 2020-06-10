Коронавирус в Волгограде, последние новости на 10 июня: для работающих родителей появятся дежурные группы в детсадах

10 Июнь 2020 2020-06-09T22:40:04+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 июня 2020 года, самые важные события

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В Волгоградской области долгожданное снижение по количеству зараженных коронавирусом за сутки. По последним данным на 10 июня 2020 года диагноз COVID-19 поставили 92 волгоградцам. Общее число зараженных достигло цифры 4122. К сожалению, в этот раз не обошлось без летального исхода. Посмертные результаты анализов пришли на 70-летнюю жительницу Михайловки. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией. Все усилия медиков оказались напрасными – она умерла. У бабушки были сопутствующие заболевания. Таким образом, она стала уже 24 пациентом с ковидом в Волгоградской области, которого не смогли спасти.

Подтвердился коронавирус у четырех медиков – сотрудников Волгоградского медуниверситета. Все они практикующие врачи. Сейчас они находятся на лечении. Все, кто с ними контактировали, сдали тесты и ждут результатов. На деятельность вуза это не повлияет. Студенты давно находятся на дистанционном обучении. Педагоги также работают удаленно.

Еще один медик стал жертвой эпидемии. Умерла заместитель директора по научной работе НИИ гигиены, токсикологии и профпатологии ФМБА России Валентина Клаучек. 66-летний медик до последнего работала в больнице. Ее увезли с температурой на "скорой". На фоне коронавирусной инфекции развилась пневмония. Она была на ИВЛ больше недели. Но вывести ее из тяжелого состояния не смогли. В статистику смертей от коронавируса Валентика Клаучек может попасть только через 30-35 дней - когда придут подтверждающие анализы. Такова процедура.

Учреждение закрыли на карантин. COVID-19 подтвердили еще у нескольких ее коллег.

Похоже, после 16 июня волгоградцев ждут определенные послабления режима. По крайней мере, Роспотребнадзор по Волгоградской области дал согласие на дежурные группы в детских садах. Правда, работать они будут не для всех деток, а для тех, чьи родители работают в официально разрешенных организациях. С какого именно числа можно будет отдать малышей и какие справки будут нужны, пока неизвестно.

С 10 июня 2020 года заработали еще две маршрутки: №59э «Грамши – Технологический колледж» и №8э «Авиагородок - Титова». На линию выйдут более 30 машин. Но все водители обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора. Санобработка салона после каждого рейса, маски для водителя и пассажиров. Нарушителей ждет штраф. Пока это по-прежнему спецрейсы. Но волгоградцы надеются, что в ближайшее время обычный транспорт вернут в город.

ИСТОЧНИК KP.RU