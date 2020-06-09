На День России волгоградцам предлагают поднять флаги на балконах и спеть гимн

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:46:46+03:00

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Это уже не первая дата, которая из-за сложной эпидемиологической ситуации перешла в режим онлайн. 12 июня, День России, волгоградцам предлагают отметить у компьютеров и на балконах. Хотя несколько мероприятий состоится в реальном времени. Например, в 10 часов утра на набережной у бронекатера БК-13 поднимут флаг России. Затем триколор появится на балконах в разных районах города. К акции предлагают присоединиться всем волгоградцам. Также в 12-00 все желающие смогут исполнить гимн страны – это общероссийский флешмоб.

Концерты, посвященные этому празднику, можно будет увидеть в интернете. Например, на сайте Горьковской библиотеки разместят выступления артистов консерватории имени Серебрякова. 12 и 13 июня на сайте Царицынской оперы будет транслировать концерт «России славу мы поем».

Волгоградцам раздадут ленточки и флажки. Правда, не везде, а например, выписывающимся из больниц и донорам.

ИСТОЧНИК KP.RU