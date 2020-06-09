2020-06-09T20:15:51+03:00
Общество

Волгоградцы смогут лично побывать на концерте на Мамаевом кургане, если коронавирус отступит

Многие считают, что представление должно пройти в парке у подножия, а не у "Озера слез"
Екатерина МАЛИНИНА
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Рабочие возводят декорации.Рабочие возводят декорации.Фото: Александр КУЛИКОВ
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24 июня во многих городах страны и конечно же в Москве пройдут большие торжественные парады, посвященные 75-летию Великой Победы. В Волгограде он пройдет на площади Павших борцов. Но в городе-герое запланировано еще одно крупное мероприятие на этот день, точнее вечер. На Мамаевом кургане пройдет масштабная патриотическая акция. Ее планировали сделать на 8 мая, но перенесли из-за коронавируса.

В концерте примут участие известные актеры, классические музыканты, услышат зрители Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета.

Организаторы обещают грандиозное представление. Фото: Александр КУЛИКОВ

Организаторы обещают грандиозное представление.Фото: Александр КУЛИКОВ

Сейчас идет возведение огромных декораций. Кроме того, собираются включить в концерт и мультимедийную инсталляцию на обновленную скульптуру Родины-матери, сопроводить концерт рядом визуальных эффектов. Будет незабываемо – обещают организаторы. Мероприятие собирается транслировать на всю страну в режиме онлайн телеканал Россия-1. А вот можно ли будет лично посетить главную высоту, пока неизвестно. Режим работы и состав зрителей определят ближе к дате 24 июня. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Транслировать концерт будут по всей стране. Фото: Александр КУЛИКОВ

Транслировать концерт будут по всей стране.Фото: Александр КУЛИКОВ

У концерта есть активные противники. Они создали петицию в интернете, в которой требуют отменить действо. По их мнению, это шоу на костях, на которое сейчас в непростой экономической ситуации просто нет денег. Мамаев курган задумывался как мемориал, на нем реальные могилы героев, и подобный концерт - их осквернение.

- Получается классная лакшери-вечеринка за миллионы рублеи на костях наших дедов для «особенных» приглаше нных людеи . А вы, дорогие мои, посмотрите по телевизору. Хотели бы сделать для людеи - делали бы на Набережнои , - делится мнением составитель петиции волгоградка Анна Христенко.

И сторонников у данного обращения достаточно много.

a.hrista.hrist
Петиция против концерта на Мамаевом кургане
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ИСТОЧНИК KP.RU

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