2020-06-09T18:48:02+03:00
Общество

В шести районах Волгограда отключат свет 10 июня

Отключения электроэнергии 10 июня 2020 в Волгограде продлятся с 9.00 до 17.00 [график отключений электричества]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Не будет света в большинстве микрорайонов восемь часов.Не будет света в большинстве микрорайонов восемь часов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Тысячи волгоградцев в эту среду вновь на весь день останутся без электричества, с нагревшимися холодильниками и без подзарядки гаджетов из-за плановых ремонтов электрооборудования и воздушных линий. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоград», с 9 до 17 часов 10 июня 2020 года отключат свет в шести районах Волгограда: Дзержинском, Кировском, и Красноармейском, Советском и Тракторозаводском. И самые масштабные отключения ожидают жителей частного сектора Ворошиловского района, причем уже не в первый раз. В графике десятки улиц.

В Дзержинском районе 10 июня с 9 до 17 часов отключат свет в домах №29 – 35 на улице Аракской, а также на Безымянной,1, и Хорошева, 20. В Советском свет вырубят в одном доме - на улице Калининградской, 5. В Тракторозаводском бьез электроэнергии будут обитатели СНТ Дзержинец-Винновка и частично улица Латошинская – тоже не в первый раз. В Кировском отключения затронут частный сектор на улицах: Воронкова, 4 – 42; Пятигорской, 18 – 44; Щедрина, 5 - 31, 10 – 34; Писемского, 1 – 25. И в Красноармейском без света останутся четыре дома на улицах Изобильной, 20 и 22, и Гражданской, 14 и 22.

График отключения электричества в Ворошиловском районе.

График отключения электричества в Ворошиловском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На День России волгоградцам предлагают поднять флаги на балконах и спеть гимн
Волгоградцы смогут лично побывать на концерте на Мамаевом кургане, если коронавирус отступит
В шести районах Волгограда отключат свет 10 июня
В Волгограде жара до 40 градусов, в области – ливни и грозы
Проголосовать за или против перевода стрелок волгоградцы смогут даже на дому
Один погиб, двое в больнице: волгоградец расстрелял трех рыбаков
Волгоградские власти заказали 14 тысяч щитов для членов избиркома к голосованию
Под Волгоградом браконьеров поймали с сотней килограммов живых раков
Половодье 2020 заканчивается: на Волжской ГЭС уменьшают сбросы
В июне в Волгограде в пять раз увеличилось число приезжих
С 10 июня в Волгограде заработают еще две маршрутки
В Волгограде тяжелого пациента с коронавирусом вытянули с того света антиковидной плазмой
Коронавирус в Волгоградской области: когда откроют дежурные группы в детсадах
Подготовка к параду: в Волгограде начались тренировки военной техники
Волгоградский облсуд возглавил Алексей Глухов
В центре Волгограда заменяют ливневый коллектор
В Михайловке умерла еще одна женщина с коронавирусом
Под Волгоградом подросток на мотоцикле врезался в грузовик
Коронавирус в Волгограде: плюс 92 заболевших и 24-я смерть
В Волгограде «Приора» вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов
Волгоградский хакер два года воровал товар и деньги на фирме
Коронавирус подтвердили у четырех сотрудников волгоградского медуниверситета