В шести районах Волгограда отключат свет 10 июня

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:48:02+03:00

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Тысячи волгоградцев в эту среду вновь на весь день останутся без электричества, с нагревшимися холодильниками и без подзарядки гаджетов из-за плановых ремонтов электрооборудования и воздушных линий. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоград», с 9 до 17 часов 10 июня 2020 года отключат свет в шести районах Волгограда: Дзержинском, Кировском, и Красноармейском, Советском и Тракторозаводском. И самые масштабные отключения ожидают жителей частного сектора Ворошиловского района, причем уже не в первый раз. В графике десятки улиц.

В Дзержинском районе 10 июня с 9 до 17 часов отключат свет в домах №29 – 35 на улице Аракской, а также на Безымянной,1, и Хорошева, 20. В Советском свет вырубят в одном доме - на улице Калининградской, 5. В Тракторозаводском бьез электроэнергии будут обитатели СНТ Дзержинец-Винновка и частично улица Латошинская – тоже не в первый раз. В Кировском отключения затронут частный сектор на улицах: Воронкова, 4 – 42; Пятигорской, 18 – 44; Щедрина, 5 - 31, 10 – 34; Писемского, 1 – 25. И в Красноармейском без света останутся четыре дома на улицах Изобильной, 20 и 22, и Гражданской, 14 и 22.

График отключения электричества в Ворошиловском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU