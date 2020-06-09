2020-06-09T17:15:23+03:00
Общество

В Волгограде жара до 40 градусов, в области – ливни и грозы

В МЧС предупреждают о высокой пожароопасности
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Аккуратнее с солнечными ваннами, не сгорите!Аккуратнее с солнечными ваннами, не сгорите!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Ну что, волгоградцы, просили тепла? Вот вам лето - испепеляющее, как водится. В Волгограде столбик термометра уже подбирается к отметке в 40 градусов по полудню, и завтра – 10 июня - солнце обещает палить также нещадно - днем +33...+35º. А 11-го и вовсе поднимется до 37-ми градусов в тени. И даже по ночам прохлады не ждите – температура будет колебаться в пределах 20-22 градуса выше ноля. А вот жителям Волгоградской области лето даст небольшую передышку – сегодня к вечеру, 9 июня, местами пройдут дожди. В отдельных северных и восточных районах области кратковременные ливни и даже грозы. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областном Гидрометцентре.

Правда, на этом послабления закончатся: с 11 июня жара вернется во все уголки Волгоградской области. Температура воздуха будет колебатьмся: ночью +17...+22°, днем +33...+38 градусов. Осадков до конца недели не предвидится.

В связи с чем МЧС по региону уже разослало всем экстренное предупреждение о высокой пожароопасности - 4 класс горимости леса. Спасатели напоминают, что в области уже действует особый противопожарный режим и штрафы за его нарушение увеличились в два раза (для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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