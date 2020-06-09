Проголосовать за или против перевода стрелок волгоградцы смогут даже на дому

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:43:25+03:00

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На что только не готовы волгоградские власти, лишь бы обеспечить явку избирателей на голосование по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июля. Даже вновь решили поднять, казалось бы, решенный вопрос о местном времени в Волгоградской области. А сегодня, 9 июня, на заседании регпарламента обсуждался вопрос о возможности проведения опроса по времяисчислению даже за пределами избирательных участков – прямо на дому.

- Региональное голосование о времяисчислении будет проходить открыто, без специальных кабинок, вопросы в бюллетене сформулированы максимально просто для понимания. Также прорабатывается возможность проведения опроса за пределами пунктов – на территории предприятий и на дому, - сообщают в Волгоградской областной думе.

Напомним, опрос будет проходить в течение недели - с 25 июня по 1 июля 2020 года (чтобы избежать скопления людей). Сегодня это решение поддержали лидеры всех фракций Волгоградской облдумы.

- Опрос – это последняя возможность для населения Волгоградской области выразить своё общее мнение по данной теме, возвращаться к ней дальше не имеет смысла, – говорит вице-спикер Волгоградской облдумы Сергей Булгаков. – Люди пожили и по московскому времени и по местному, узнали все плюсы и минусы обоих вариантов. Два года, прошедшие после референдума, – достаточный срок, чтобы определиться, какой часовой пояс для жителей нашего региона более комфортен.

ИСТОЧНИК KP.RU