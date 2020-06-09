Волгоградские власти заказали 14 тысяч щитов для членов избиркома к голосованию

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Все понимают, что к 1 июля 2020 года, когда запланировано проведение голосования по изменениям в Конституцию РФ, коронавирус никуда не денется. Он, конечно, сбавляет темпы распространения, но не исчезнет точно. Волгоградские власти придумали, как обезопасить членов избиркома – они выдадут каждому по щиту. Точнее по защитному экрану на лицо.

Выпускать такие «забрала» взялось волгоградское предприятие «ВОЛТЕРА». Владельцы быстренько переориентировали производство и наладили выпуск защитных прозрачных экранов для лица.

- Для выпуска экранов из полимерных материалов на заводе изготовили пресс-формы и штамп, наладили производственную линию. В соответствии с протоколом испытаний аккредитованной лаборатории получен сертификат соответствия на продукцию, - отмечают в администрации региона.

Говорят, эти «щиты» подойдут для всех, кто работает в местах массового скопления людей. Заинтересовались защитными экранами и в волгоградских больницах. Но самый большой заказ – от администрации Волгоградской области. Они уже заключили с фирмой госконтракт на производство 14 тысяч таких щитков для членов избиркома.

ИСТОЧНИК KP.RU