2020-06-09T14:53:20+03:00
Происшествия

Под Волгоградом браконьеров поймали с сотней килограммов живых раков

Полицейские задержали преступников, добычу выпустили в реку
Юлия Данильченко
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Раков выпустили в реку.Раков выпустили в реку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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До пяти лет тюрьмы грозит трем браконьерам из Калачевского района за незаконную ловлю раков. Мужчины промышляли в акватории Карповского водохранилища. На месте преступления их поймали сотрудники полиции вместе с представителями Россельхознадзора. В момент задержания многочисленные ящики уже были забиты живыми раками, которые волгоградцы собирались продавать.

- С места происшествия изъяты моторная лодка, 250 раколовок и почти 50 килограммов живых раков. Часть раков явно непромыслового размера, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Позже дома у одного из браконьеров нашли бассейны с водой и таким же количеством раков. Обитателей водоемов выпустили обратно в реку, а в отношении мужчин возбудили уголовные дела. Сейчас идет расследование, сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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