Под Волгоградом браконьеров поймали с сотней килограммов живых раков
До пяти лет тюрьмы грозит трем браконьерам из Калачевского района за незаконную ловлю раков. Мужчины промышляли в акватории Карповского водохранилища. На месте преступления их поймали сотрудники полиции вместе с представителями Россельхознадзора. В момент задержания многочисленные ящики уже были забиты живыми раками, которые волгоградцы собирались продавать.
- С места происшествия изъяты моторная лодка, 250 раколовок и почти 50 килограммов живых раков. Часть раков явно непромыслового размера, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Позже дома у одного из браконьеров нашли бассейны с водой и таким же количеством раков. Обитателей водоемов выпустили обратно в реку, а в отношении мужчин возбудили уголовные дела. Сейчас идет расследование, сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников.
ИСТОЧНИК KP.RU