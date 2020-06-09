Половодье 2020 заканчивается: на Волжской ГЭС уменьшают сбросы

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:34:45+03:00

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В этом году Половодье выдалось нетипичным: первые сбросы на Волжской ГЭС сделали еще в апреле, потом поток воды уменьшили, но после майских дождей в Волгу вновь хлынула большая вода. Причем держались они несколько недель. И только сегодня, 9 июня, Росводресурсы приняли решение снизить среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС. Еще 9 и 10 июня они будут составлять 20000 ± 300 кубометра в секунду, а уже с 11 июня - 19000 ± 300 кубометров в секунду.

- Снижение расхода воды через Волжскую ГЭС связано с тем, что в верховьях Волги отмечается устойчивое снижение притока, пик половодья в бассейне Камы пройден. В июне по прогнозу Росгидромета суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составит около 90% нормы, - поясняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжской ГЭС. - Дальнейший режим работы гидростанции будут определять, исходя из режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

ИСТОЧНИК KP.RU