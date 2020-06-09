2020-06-09T15:50:05+03:00
Общество

В июне в Волгограде в пять раз увеличилось число приезжих

Вырос пассажиропоток и в аэропорту, и на автовокзале
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Проверяют приезжих не только в аэропорту и на вокзалах, но и на трассах.Проверяют приезжих не только в аэропорту и на вокзалах, но и на трассах.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Едва в России стали смягчать ограничения, которые водились из-за коронавируса, сразу увеличился поток приезжих в Волгоградской области.

- Если еще две недели назад за сутки к нам прилетало не более ста человек, то сегодня – пятисот в день и более. Например, вчера, 8 июня, в волгоградском аэропорту приземлились 425 человек, а 2 июня было и вовсе 615 пассажиров, - приводит данные заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Евгений Резников.

Говорит, вырос пассажиропоток и на автобусных перевозках. За минувшие сутки к нам на автобусах в регион прибыл 701 человек. Отсюда и новые случая завозного коронавируса (на днях еще у двух прибывших в Волгоград из Москвы диагностировали COVID-19).

Поэтому в Волгоградской области все еще сохраняется обязательный карантин для всех приезжих – в течение 14 дней они не имеют права покидать жилище. В противном случае им грозит штраф. Правда, проверяют карантинщиков далеко не всех, чаще просто вручают уведомление и оставляют все на сознательность граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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