9 Июнь 2020 2020-06-09T13:53:15+03:00

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С 10 июня в Волгограде заработают еще две маршрутки - №59э «Грамши – Технологический колледж» и №8э «Авиагородок - Титова». Обслуживать линии будут более тридцати микроавтобусов. Владельцы будут регулярно дезинфицировать салоны, водителей обеспечат масками. Как и в другие виды транспорта, в маршрутку не пустят без средств индивидуальной защиты. С сегодняшнего дня волгоградцам разрешили носить только маску, перчатки же – дело каждого. За нарушение правил горожан накажут рублем.

- Водитель имеет право не допустить в салон гражданина без индивидуальных средств защиты, чтобы не подвергать угрозе заражения других пассажиров. Соблюдение требований режима самоизоляции в общественных местах, включая транспорт, продолжат контролировать специальные патрули, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Напомним, с момента введения режима самоизоляции в городе-герое изменилось движение общественного транспорта. Сейчас ходят только спецрейсы, их всего 45. Обслуживают горожан более 600 трамваев, троллейбусов и автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU