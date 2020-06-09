В Волгограде тяжелого пациента с коронавирусом вытянули с того света антиковидной плазмой

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:58:34+03:00

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В Волгограде пациентов с коронавирусом начали лечить с помощью антиковидной плазмы. Первым трем пациентам, которые были уже в тяжелой форме, сделали первые пока что пробные переливания. Результат – положительный.

- Трем пациентам мы сделали переливание плазмы от ранее переболевших коронавирусом, и по наблюдениям – у одного из пациентов просто отличный результат. Дало ли этот эффект все в комплексе лечение или конкретно переливание антиковидной плазмы так подействовало, сейчас пока трудно сказать, но человек, что называется на глазах из тяжелого состояния вышел. У двух других состояние стабилизировалось. Так что будем вести эту работу и дальше, - рассказывает заместитель руководителя волгоградского облздрава Николай Алимов.

На данный момент уже 15 переболевших коронавирусом волгоградцев стали донорами антиковидной плазмы. Так что определенный запас «антител» в Волгограде уже имеется.

ИСТОЧНИК KP.RU