2020-06-09T14:49:45+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: когда откроют дежурные группы в детсадах

Роспотребнадзор уже дал добро, решение за оперштабом
Юлия Данильченко
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Родители с нетерпением ждут открытия дежурных групп.Родители с нетерпением ждут открытия дежурных групп.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Жители Волгоградской области, у которых есть маленькие дети, с нетерпением ждут одного – открытия детских садов. В режиме самоизоляции работающим родителям приходится выкручиваться. Сегодня, 9 июня, на брифинге заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Евгений Резников рассказал, планируется ли открывать дежурные группы.

- Тема детских садов волнует многих. Комитет образования Волгоградской области обратился к нам с официальным письмом по поводу возможности открытия дежурных групп. Мы дали такое согласование. Теперь оперативный штаб должен принять решение, - прокомментировал Евгений Резников.

Этот вопрос уже обсуждался на оперативном совещании губернатора в начале июня. Тогда Андрей Бочаров поручил постепенно снимать ограничения в дошкольных учреждениях при неукоснительном соблюдении санитарных правил.

Напомним, до 16 июня в регионе действует режим самоизоляции, обязательно ношение масок в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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