2020-06-09T11:44:30+03:00
Общество

Подготовка к параду: в Волгограде начались тренировки военной техники

На полигоне – десятки машин, в том числе исторические автомобили «Виллис» и ЗИС-5
Юлия Данильченко
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В Волгоградской области полным ходом идет подготовка к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на жару, которая пришла в регион в самом начале лета, десятки военных в спецформе, масках и перчатках репетируют проезд механизированной колонны. Тренировка проходит на аэродроме Бикетовка.

По традиции волгоградцы увидят реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С» и многие другое. В том числе исторические автомобили военных лет, такие как «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72. А возглавит колонну танк Т-34.

- В параде также задействуют гусеничную технику, которую оборудуют специальными накладками, чтобы не нанести вреда асфальтовому покрытию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Тренировка парада в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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