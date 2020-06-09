Подготовка к параду: в Волгограде начались тренировки военной техники

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:44:30+03:00

На полигоне – десятки машин, в том числе исторические автомобили «Виллис» и ЗИС-5

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области полным ходом идет подготовка к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на жару, которая пришла в регион в самом начале лета, десятки военных в спецформе, масках и перчатках репетируют проезд механизированной колонны. Тренировка проходит на аэродроме Бикетовка.

По традиции волгоградцы увидят реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С» и многие другое. В том числе исторические автомобили военных лет, такие как «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72. А возглавит колонну танк Т-34.

- В параде также задействуют гусеничную технику, которую оборудуют специальными накладками, чтобы не нанести вреда асфальтовому покрытию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/783942" frameborder="0"></iframe> Тренировка парада в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU