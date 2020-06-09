Волгоградский облсуд возглавил Алексей Глухов

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:41:17+03:00

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У Волгоградского областного суда новый начальник. Согласно указу президента России должность председателя займет Алексей Глухов. Он заменит Александра Клочкова, который с октября 2019 года исполнял эти обязанности. Согласно документу, полномочия нового председателя облсуда продлятся шесть лет. Алексей Глухов в регионе человек не новый. Работал в районных судах Волгограда, шесть лет был судьей в областном суде.

Как сообщает «КП-Волгоград», в послужном списке 50-летнего Алексея Глухова несколько лет работы в военной прокуратуре. Пять лет, начиная с 2005 года, он был судьей Тракторозаводского районного суда Волгограда, затем шесть лет - областного суда. В 2016 году был назначен председателем Красноармейского райсуда, весной 2018-го - Центрального райсуда. Последние несколько месяцев отработал судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU