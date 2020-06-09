В центре Волгограда заменяют ливневый коллектор

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:26:09+03:00

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Несколько лет назад волгоградские ливневки были в ужасном состоянии, за ними никто не ухаживал. Каждый серьезный ливень затапливал улицы. Но с 2015 года власти Волгограда взяли ситуацию под контроль. Сейчас ливневки проверяют, чистят и ремонтируют. В городе также реализуют проект «Чистая Волга»: 13 очистных сооружений улучшат экологию и помогут эффективно справляться с любыми капризами погоды.

Сейчас рабочие ремонтируют ливневый коллектор в центре города-героя. А именно в районе пересечения улиц Маршала Крылова и Маршала Чуйкова. За десятилетия он пришел в негодность.

- В текущем году на данном водовыпуске будет построено локальное сооружение для очистки ливневых стоков от мазута, песка и других взвешенных веществ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Старую систему полностью разберут и заменят на новую, более качественную и современную. После окончания работ территорию пообещали благоустроить.

ИСТОЧНИК KP.RU