В центре Волгограда заменяют ливневый коллектор
Несколько лет назад волгоградские ливневки были в ужасном состоянии, за ними никто не ухаживал. Каждый серьезный ливень затапливал улицы. Но с 2015 года власти Волгограда взяли ситуацию под контроль. Сейчас ливневки проверяют, чистят и ремонтируют. В городе также реализуют проект «Чистая Волга»: 13 очистных сооружений улучшат экологию и помогут эффективно справляться с любыми капризами погоды.
Сейчас рабочие ремонтируют ливневый коллектор в центре города-героя. А именно в районе пересечения улиц Маршала Крылова и Маршала Чуйкова. За десятилетия он пришел в негодность.
- В текущем году на данном водовыпуске будет построено локальное сооружение для очистки ливневых стоков от мазута, песка и других взвешенных веществ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.
Старую систему полностью разберут и заменят на новую, более качественную и современную. После окончания работ территорию пообещали благоустроить.
ИСТОЧНИК KP.RU