В Михайловке умерла еще одна женщина с коронавирусом

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:21:44+03:00

В Михайловке с начала пандемии умерли уже 4 человека с коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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К 9 июня от коронавируса в Волгоградской области умерли уже 24 человека. Сегодня стало известно о еще одной жертве COVID-19 – скончалась женщина из города Михайловка. Ей было 70 лет.

Это, к слову, уже четвертый смертельный случай в Михайловке с начала пандемии. В мае умерла 63-летняя женщина, а пару дней назад областной оперативный штаб сообщил еще о двух летальных исходах - не спасли 58-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. И вот Михайловка опять в печальной сводке.

- 70-летняя женщина поступила в «Михайловскую ЦРБ» уже в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее пневмонию. Несмотря на весь спектр медпомощи, который ей оказали, пациентка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Пациентка страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - уточняют в оперативном штабе.

Напомним, что на прошлой неделе в Михайловке был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции в реанимационном отделении ЦРБ. Там положительный диагноз COVID-19 был первично подтвержден сразу у 10 медицинских сотрудников. Один медик уже умер.

ИСТОЧНИК KP.RU