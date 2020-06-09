Под Волгоградом подросток на мотоцикле врезался в грузовик

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:52:00+03:00

15-летний мальчишка сел за руль без прав и попал в аварию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В России для вождения мотоцикла нужны права, но нередко подростки игнорируют это правило. Вот еще один 15-летний волгоградский мальчишка сел за руль без прав и… попал в аварию. Не справился с управлением и врезался в грузовик.

Произошло это вечером 8 июня в Среднеахтубинском районе. Подросток на мотоцикле «Стелс Флекс 250» мчался по Краснослободску по улице Астраханской, напротив дома № 96 выехал на полосу встречного движения и врезался в «ГАЗ-3309» под управлением 39-летнего водителя.

- В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист госпитализирован.

А в Кировском районе Волгограда 30-летний водитель на «Фольксваген Поло» устроил тройное ДТП. Двигаясь по улице Вельботной, не пропустил «ВАЗ-21099», который ехал по главной дороге и врезался в него на скорости. От удара «девяносто девятую» отбросило на женщину-велосипедистку.

- Велосипедистку с травмой головы в бессознательном состоянии увезли в больницу. Также травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-21099», - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU