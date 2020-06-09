Коронавирус в Волгограде: плюс 92 заболевших и 24-я смерть

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:16:40+03:00

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Последнюю неделю число заболевших коронавирусом в Волгоградской области ежедневно было больше сотни. И вот явный спад: на 9 июня в регионе зафиксировано всего 92 новых положительных результата. Куда меньше, чем в предыдущие дни. Регион опустился на 26-е место по приросту заболевших в стране. Надолго ли сохранится положительная динамика неизвестно. Общее число заразившихся коронавирусом в Волгограде и области на сегодня увеличилось до 4122 человек. Зафиксирована и новая смерть – в регионе уже 24 летальных исхода. Умерла 70-летняя женщина из Михайловки. В районе это уже четвертая смерть.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на 68 человек выросло за минувшие сутки и количество выписанных после излечения пациентов с коронавирусом. Всего больницы покинули 1498 выздоровевших волгоградцев.

По данным оперштаба, более двух тысяч ковидных пациентов продолжают лечение в стационарах, - 2048 взрослых и 70 детей. Еще более пяти сотен человек лечатся дома. Зато под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются всего 1505 человек.

В целом по России на сегодня нашли коронавирус у 485 тысяч человек, из них более 242 тысяч уже покинули больницы по выздоровлению, 6142 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU