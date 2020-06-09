В Волгограде «Приора» вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:55:07+03:00

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В Волгограде 18-летний водитель на «Ладе Приора» мчался по улице Ленина в сторону улицы Молодогвардейцев, да, видимо, так разогнался, что не справился с управлением и вылетел на обочину дороги. Там на беду как раз стояли два пешехода - 31-летний и 23-летний мужчины. Машина сбила их и дальше по ходу движения врезалась в стоящую еще одну «Ладу Приора»

- В результате ДТП 31-летний пешеход госпитализирован, 23-летнему пешеходу помощь оказана на месте, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Еще один начинающий водитель – 19 лет – на «шестерке» устроил тройное ДТП в Красноармейском районе. Двигаясь по проспекту Героев Сталинграда со стороны моста ВДСК в сторону Кировского района он не пропустил на перекрестке «Рено Логан» и врезался в него на полном ходу. Удар был такой силы, что «Рено» отбросило на стоящий «Ниссан Альмера». Пострадала из-за нерадивого водителя 2-летняя девочка, которая находилась в «Рено». Ее увезли с места ДТП в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU