Волгоградский хакер два года воровал товар и деньги на фирме

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:25:31+03:00

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В Алексеевском районе Волгоградской области на воровстве поймали 39-летнего жителя одного из хуторов, который два года обкрадывал фирму, на которой работал. Фирма занимается продажей компьютерной техники и телефонов. Мужчина работал там инженером-программистом. Пользуясь своими знаниями, он умудрялся воровать деньги так, что два года хозяин никак не мог понять, где утечка.

- Злоумышленник вносил в программу 1С «Бухгалтерия» ложные сведения о количестве принятого от поставщиков и реализованного товара по накладным и уменьшал сумму наличных, полученных от покупателей. Впоследствии скрытые денежные средства он забирал из кассы магазина, либо из сейфа, к которым имел доступ. Так он «подрабатывал» с июля 2017 по февраль 2019 года. За это время мужчине удалось подпольно продать свыше 30 телефонов, два компьютера и другие сопутствующие аксессуары на сумму около 280 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Хозяин фирмы подозревал о хищениях на его фирме, поэтому обратился в полицию. Правоохранители и вычислили хакера-воришку. Следователи Отделения МВД России по Алексеевскому району завели на него уголовное дело по статье «Мошенничество».

- В ходе следствия мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU