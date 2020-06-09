Стало известно, когда в Волжском откроют городской пляж

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:58:59+03:00

Пока купаться в Волге не позволяют ни большая вода, ни Роспотребнадзор

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Коронавирус еще свирепствует, но ограничительные меры постепенно смягчают. Потихоньку жизнь возвращается в привычный ритм. В Волжском уже даже начали готовить к открытию городской пляж. Правда, пока отдыхающих туда не пустят.

Во-первых, еще слишком высокий уровень воды в Волге. На Волжской ГЭС еще идут большие сбросы воды из-за обильных дождей и переполненных водохранилищ в верховьях реки.

- В настоящее время уровень воды на городском пляже Волжского превышен на 100 метров, - отмечают в мэрии Волжского.

Во-вторых, не надо забывать о том, что коронавирусом никуда не исчез. Поэтому пляж откроют только с разрешения Роспотребнадзора, специалисты которого перед этим возьмут пробы воды из питьевых фонтанов, речной воды и песка для проведения анализа. Кроме того водолазы должны исследовать дно у пляжа, а пока это сделать невозможно из-за замутнения воды.

Так что пока на пляже красят и ремонтируют здания и сооружения, скамейки, турникеты, навесы и раздевалки, чистят контейнерные площадки и урны

- Уборка мусора здесь проводится 2 раза в день, круглосуточно на пляже присутствуют спасатели. Кроме этого, проведена промывка сетей питьевого водопровода. Окончательное решение об открытии пляжа будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки, - уточняют в администрации города-спутника.

ИСТОЧНИК KP.RU