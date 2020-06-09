В Волгограде загорелся троллейбус с пассажирами

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:32:55+03:00

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В Волгограде задымился троллейбус. Прямо во время движения, в утренний час-пик и вместе с пассажирами. Инцидент произошел сегодня, 9 июня, примерно в 08.50 утра в Центральном районе.

Троллейбус следовал по маршруту №8. Подъезжая к к остановке «Современник» водитель «рогатого» вдруг заметил светлый дым, который валит из технического отсека, а в салоне уже кричали люди. Он тут жу остановил троллейбус, открыл двери и вывел всех пассажиров. Никто, к счастью, не пострадал.

- По инструкции водитель вызвал на место ЧП сотрудников МЧС, а диспетчер тут же направил к загоревшемуся троллейбусу автомобиль технической помощи для установления причин произошедшего. Пассажиры пересели по имеющимся билетам на электротранспорт, идущий в попутном направлении. На маршрут предприятием оперативно был выведен резервный троллейбус, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU