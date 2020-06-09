Волгоградец склонял к терроризму малолетнего пасынка

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:34:33+03:00

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К шести годам колонии приговорил Южный окружной военный суд сторонника радикального ислама из Октябрьского района Волгоградской области. 50-летнего мужчину осудили за склонение к терроризму малолетнего пасынка.

Как установили следствие и суд, десять лет назад мужчина женился и добился того, чтобы супруга приняла его веру. Но на этом не остановился. Он настаивал, чтобы мусульманином стал и семилетний пасынок. Родные и отец мальчика были против, особенно когда выяснилось, что отчим насильно заставляет его совершать религиозные обряды. Ребенка у матери и отчима забрали. Но через четыре года он к ним вернулся, и все повторилось вновь. Только теперь отчим показывал ему видеоролики и агитировал в 15 лет отправиться боевиком в Сирию. С родными школьник этим поделился спустя год – летом 2016-го. Стало известно о планах и сотрудникам регионального УФСБ. Подростка от отчима изолировали. А теперь мужчина отправится в колонию.

- Отбывать наказание житель Октябрьского района будет в колонии общего режима, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU