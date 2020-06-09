2020-06-08T22:23:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 9 июня: перчатки можно больше не носить

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 июня 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Перчатки снять разрешили, а вот маски пока обязательный атрибут в общественных местах.Перчатки снять разрешили, а вот маски пока обязательный атрибут в общественных местах.
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Волгоградская область никак не справится с постоянным ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Мы вот уже не первую неделю входим в двадцатку самых эпидемиологически неблагополучных регионов. За сутки заболели 117 человек. Общее число заразившихся превысило четыре тысячи человек. Домой с выздоровлением выписали 1428 волгоградцев. Летальных исходов за сутки не увеличилось – по-прежнему 23. Мы собрали последние данные на 9 июня 2020 года о ситуации с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.

Как обычно больше диагноз COVID-19 поставили жителям Волгограда – 52 горожанам. На втором месте Волжский и Камышин – там по 10 новых пациентов. Крупных вспышек, таких как в Урюпинском психинтернате, пока не зафиксировано.

Оперативный штаб отчитался о количестве коек, подготовленных для коронавирусных больных. Еще в апреле губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал, что в регионе организуют четыре тысячи мест для ковидных пациентов. И не обманул: для этого развернули инфекционные госпитали в Волгограде, в Волжском, на базе многих крупных районных больниц. К счастью, использовали только чуть больше половины подготовленных коек – 2105.

Оперативный штаб на очередном заседании озвучил долгожданные изменения в документ по режиму самоизоляции. Чиновники и медики решили отменить обязательное ношение перчаток в транспорте и других общественных местах. Видимо, поняли, что в жару +35 их использование принесет больше вреда, чем пользы. Еще один положительный момент - дачникам разрешили добираться до дачи любыми способами, а не только на машине. Правда, на чем другом можно доехать до своих шести соток, не уточнили. Общественный транспорт в СНТ отменили еще в апреле. Возможно, автобусы все-таки вернут.

Полицейские и чиновники продолжают наказывать волгоградцев за нарушение режима самоизоляции. За выходные они составили протоколов. Часть из них как раз за отсутствие перчаток в общественном транспорте. Но закон обратной силы не имеет. Так что нарушителям все-таки придется ответить в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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