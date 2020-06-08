В Волгограде будут судить мошенника, пытавшегося обмануть бизнесмена на 6 миллионов рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:36:13+03:00

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В Волгограде в суд передают уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина решил обчистить крупного бизнесмена на 6 миллионов рублей.

Волгоградец через знакомых узнал, что в отношении одной из фирм Волжского была налоговая проверка. Компании доначислили налогов на 70 миллионов рублей. Тогда 51-летний мошенник позвонил директору и предложил помощь. Он в красках расписал, про хорошие связи в областном управлении ФНС, которые смогут снизить неожиданное налоговое бремя до 10 миллионов рублей. Правда, за это придется заплатить 6 миллионов рублей.

Руководитель фирмы сообщил о заманчивом предложении куда следует. В итоге после получения денег афериста задержали сотрудник УФСБ по Волгоградской области. Оказалось, что никаких знакомых и друзей у того в налоговой не было. Решил просто воспользоваться сложным положением фирмы.

- Уголовное дело направлено в суд, который решить судьбу предприимчивого волгоградца, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU