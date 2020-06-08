2020-06-08T18:16:23+03:00
Общество

Волгоградский приют предлагает устроить «карнавал» со своими питомцами

Нужно сделать фотографию с животным в веселом костюме
Екатерина МАЛИНИНА
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Размер, вид и порода животных значения не имеет. Фото: приют "Дино"Размер, вид и порода животных значения не имеет. Фото: приют "Дино"
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К сожалению, у многих это лето проходит мимо. Ни поездок на природу, ни интересных мероприятий, Скуку предлагает развеять волгоградский приют «Дино». Раз нет возможности встретиться лично и провести большой праздник, можно организовать его в соцсетях. «Дино» запускает карнавал. Поучаствовать в нем может каждый, у кого есть питомец: будь это джунгарский хомячок, алабай или злобный сиамский любимец. Что нужно сделать: придумать для животного костюм, нарядить его. Приветствуется, если наряд будет и у хозяина. Затем сфотографироваться, разместить фото в соцсетях с хэштегом #ДИНОКАРНАВАЛ, написать кличку любимца, и отметить приют.

Самые интересные снимки появятся на странице «Дино» и авторам подарят сертификат участников.

Кстати, во время коронавируса приюту приходится непросто. Так что хвостатые обитатели ждут вашей помощи. Это может быть денежное пожертвование или привезенный в приют корм. Подробности можно узнать в группах "Дино" в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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