За лесными пожарами в Волгоградской области отправили следить беспилотники

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:57:20+03:00

Военные уже тренируются и облетают территории на БЛА «Орлан-10»

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В Волгоградскую область пришло лето – жаркое, жгучее. Уже сегодня столбик термометра поднимается выше 30-градусной отметки, а обещают, еще выше. В такие дни приходится особо следить за тем, чтобы не вспыхнул ландшафтный или лесной пожар. В помощь к лесникам уже подключились военные из подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Южного военного округа (ЮВО). Они уже приступили к тренировочным полетам.

Для слежения военные используют БЛА «Орлан-10».

- Разведка пожароопасной обстановки ведется на высоте от 300 до 1000 метров. Оснащенный видеокамерами и специальным бортовым оборудованием, беспилотник передает информацию оператору комплекса. Этот «воздушный разведчик» помогает обнаружить даже небольшие очаги возгорания, используя тепловизор, - говорят в пресс-службе ЮВО. -

К слову, полученные с БЛА данные существенно помогают в координации работ спасателей.

- Тренировки беспилотников проходят в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В них принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано 20 единиц техники, - уточняют в ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU