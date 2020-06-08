2020-06-08T16:57:20+03:00
Политика

За лесными пожарами в Волгоградской области отправили следить беспилотники

Военные уже тренируются и облетают территории на БЛА «Орлан-10»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта Минобороны.Фото с сайта Минобороны.
Изменить размер текста:

В Волгоградскую область пришло лето – жаркое, жгучее. Уже сегодня столбик термометра поднимается выше 30-градусной отметки, а обещают, еще выше. В такие дни приходится особо следить за тем, чтобы не вспыхнул ландшафтный или лесной пожар. В помощь к лесникам уже подключились военные из подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Южного военного округа (ЮВО). Они уже приступили к тренировочным полетам.

Для слежения военные используют БЛА «Орлан-10».

- Разведка пожароопасной обстановки ведется на высоте от 300 до 1000 метров. Оснащенный видеокамерами и специальным бортовым оборудованием, беспилотник передает информацию оператору комплекса. Этот «воздушный разведчик» помогает обнаружить даже небольшие очаги возгорания, используя тепловизор, - говорят в пресс-службе ЮВО. -

К слову, полученные с БЛА данные существенно помогают в координации работ спасателей.

- Тренировки беспилотников проходят в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В них принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано 20 единиц техники, - уточняют в ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде будут судить мошенника, пытавшегося обмануть бизнесмена на 6 миллионов рублей
Волгоградский приют предлагает устроить «карнавал» со своими питомцами
За лесными пожарами в Волгоградской области отправили следить беспилотники
В Волгоградской области отменили перчаточный режим
Три района Волгограда оставят без света 9 июня
В суд отправили опера волгоградского Главка, вымогавшего 3 миллиона рублей от бизнесмена
В Волгоградской области развернули 4000 ковидных коек
#ЗАРОТОР: у Волгоград Арены к сезону РПЛ установили новую фотозону
За сутки коронавирусом заболели 8 детей из Волгоградской области
Врачи детских поликлиник в Волгоградской области возобновляют плановый прием
Ирина Дубцова показала видео своего первого интервью в Волгограде
Под Волгоградом 7-месячный младенец обварился кипятком
Волгоград, Волжский и Камышин – лидеры по распространению коронавируса в регионе
На продукты, вещи, услуги и алкоголь волгоградец тратит 15 тысяч рублей в месяц
Под Волгоградом сделка двух фермеров закончилась перестрелкой
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 117 заболевших