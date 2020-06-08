В Волгоградской области отменили перчаточный режим

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:52:35+03:00

Маски все еще с нами, а вот перчатки больше не нужны. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Волгоградской области оперштаб принял долгожданное решение: с 8 июня официально отменен перчаточный режим из-за жары. Так что волгоградцев освободили от необходимости надевать перчатки в душных автобусах и магазинах. Еще одно изменение с этого же дня коснулось правил передвижения режима самоизоляции по коронавирусу – теперь на дачу жители Волгограда и области могут ездить любым доступным способом, а не только на такси или личном автомобиле. Значит, вскоре и в Волгограде пустят на законных основаниях дачные автобусы. Новые редакции постановлений губернатора №233 (текст документа) и №179 (текст документа) уже опубликованы.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, перчатки с 8 июня остаются рекомендацией для сотрудников организаций, которые оказывают услуги и при этом не выдерживают дистанцию в полтора метра. Для остальных рекомендованы мыло и антисептики. А кафе и ресторанам, которые пока могут работать только на вынос, отныне нельзя обслуживать посетителей без масок.

Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области продлен пока по 16 июня включительно. Масочный режим и прочие ограничения также в действии до этого дня. Не исключено, что до того времени снимут еще часть карантинных ограничений - постановления обновляют дважды в неделю. А волгоградцы с нетерпением ждут открытия детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU