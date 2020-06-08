В суд отправили опера волгоградского Главка, вымогавшего 3 миллиона рублей от бизнесмена

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:46:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде на скамью подсудимых отправили бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. Капитана полиции обвиняют в «покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». Этого оборотня в погонах задержали, когда местный коммерсант передавал ему 2,5 миллиона рублей за «особые услуги».

Как установили следователи СУ СК по региону, этот полицейский в октябре 2019-го встретился в руководителем крупной строительной компании, на которого завели уголовное дело за сокрытие налогов, и предложил ему «помощь». За 3 миллиона рублей, капитан пообещал «замять» дело коммерсанта. Деньги нужны якобы для взяток высокопосталенным лицам.

Бизнесмен несколько опешил от «аппетита» полицейского и сообщил о вымогателе в вышестоящие инстанции. Сотрудники регионального ФСБ и службы собственной безопасности регионального Главка МВД установили за капитаном наблюдение. А в феврале 2020-го его задержали с поличным.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу, - отчитываются в областном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU