2020-06-08T15:19:01+03:00
Общество

В Волгоградской области развернули 4000 ковидных коек

Больных коронавирусом принимают уже 30 больниц региона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Одной из первых ковидных пациентов приняла больница Ильича.Одной из первых ковидных пациентов приняла больница Ильича.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С конца марта в Волгограде разворачивали инфекционные госпитали для заболевших коронавирусом. Сначала на базе городских больниц Волгограда, затем в Волжском, а теперь и в райцентрах. В понедельник, 8 июня 2020, оперативный штаб сообщил: готовы к приему пациенту четыре тысячи коек в 30 больницах и роддомах Волгоградской области. Задача выполнена. Заняты ковидными пациентами на сегодня чуть больше половины мест в больницах - 2105. Так что резерв позволит справиться с «волновыми осложнениями санитарно-эпидемиологической обстановки».

Как отмечают в облздраве, коронавирусные госпитали работают в Камышине, Урюпинске, Фролово, Михайловке, Городищенском, Котельниковском, Ленинском и Жирновском районах. В целом с инфекцией в регионе имеют дело более семи тысяч врачей, медсестер и санитаров, больше половины из них – в перепрофилированных стационарах. В помощь медикам докупают оборудование, в том числе компьютерные томографы, которые позволяют поставить диагноз «коронавирус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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