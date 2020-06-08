2020-06-08T14:45:48+03:00
Спорт

#ЗАРОТОР: у Волгоград Арены к сезону РПЛ установили новую фотозону

Волгоградский клуб приготовил для болельщиков сюрприз-инсталляцию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Девиз на все времена! Фото СК "Ротор".Девиз на все времена! Фото СК "Ротор".
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Два месяца волгоградцы из-за коронавируса в изоляции, два месяца без футбола, без любимого стадиона, без игр любимого «Ротора». Даже такой долгожданной новости о выходе команды в премьер-лигу пришлось радоваться втихую по домам. Волгоградцы уже ждут не дождутся возобновления матчей. И тут еще в волгоградском клубе спрашивают у болельщиков: «Скучаете по футболу? Готовы болеть за Ротор в РПЛ?»

Ответ был очевиден.

«Конечно, скучаем! Мы 16 лет ждали, чтобы болеть за Ротор в РПЛ!», «Да, конечно, скучаем!», «Ждем!!! Вперед за Ротор!!!», - почти хором отвечают болельщики.

Именно с таким девизом «За Ротор!» волгоградцы шли на каждую игру и гнали команду к победе. Этот девиз и воплотился в новую инсталляцию, которую установили возле «Волгоград Арены».

- Теперь у стадиона вас ждет новая фотозона, - приоткрыли завесу тайны в волгоградском клубе.

«Как увидел это место, у меня аж слезы на глазах выступили», - в этом комментарии, оставленном под фото новой инсталляции, все чувства наших болельщиков к любимой команде.

За Ротор!

ИСТОЧНИК KP.RU

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