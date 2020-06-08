За сутки коронавирусом заболели 8 детей из Волгоградской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:28:47+03:00

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В Волгоградской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. На 8 июня 2020 года количество больных превысило 4 тысячи человек. Только сегодня диагноз подтвердился у 117 волгоградцев. Из них – 8 детей. Один ребенок совсем маленький, ему нет года. Еще четыре малыша до шести лет и три подростка. Наибольшее число вновь заболевших – люди от 50 до 64 лет. Их почти полсотни. почти сорок человек в возрасте 18 до 49 лет, остальные 22 волгоградца – люди старше 65-ти.

- За истекшие сутки заразившихся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из других регионов России, не зарегистрировано; 35 случаев – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией; в 82 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Все, кто контактировал с инфицированными, находятся на 14-дневном карантине. Они не имеют права покидать жилища и контактировать с другими людьми. Это чревато наказанием, вплоть до уголовного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU