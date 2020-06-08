2020-06-08T13:54:17+03:00
Общество

Врачи детских поликлиник в Волгоградской области возобновляют плановый прием

Но попасть к педиатру или к специалисту можно только по записи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Принимать деток специалисты будут в определенные дни по записи, чтобы не создавать очереди в медучреждениях.Принимать деток специалисты будут в определенные дни по записи, чтобы не создавать очереди в медучреждениях.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В детских поликлиниках Волгоградской области спустя два месяца возобновляют плановый прием маленьких пациентов. Это значит, что детки смогут наконец-то попасть на прием к специалистам и получить необходимые прививки. Правда, сделать это можно будет только по предварительной записи.

- Чтобы обеспечить разделение потоков пациентов, прием будет разграничен по блокам и по дням недели. Кроме того, организованы инфекционные бригады, которые выезжают к деткам с температурой и другими проявлениями инфекционных заболеваний. Эти медики обеспечены усиленными средствами защиты, - рассказывают «КП- Волгоград» в облздраве.

В каждой из 45-ти детских поликлиник Волгоградской области работают рецеркуляторы и обеззараживатели, проводится дополнительная дезинфекция всех помещений.

Напомним, из-за коронавируса больше двух месяцев (начиная с 1 апреля) в регионе не принимали узкие специалисты – они оказывали исключительно экстренную и неотложную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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