Ирина Дубцова показала видео своего первого интервью в Волгограде

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:41:15+03:00

Уже в подростковом возрасте Дубцова была очень очаровательной и рассудительной. Фото с личной странички певицы.

Певица в 13 лет пела в составе детской группы «Джем»

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Сегодня Ирина Дубцова – известная певица, и мало кто знает, что свой восход на олимп она начинала в Волгограде – в детской группе «Джем». Тогда ей было лишь 13 лет, а она уже блистала. Сегодня певица в своем инстаграме выставила видео со своего выступления и первого в жизни интервью.

«Тут мне 13. С тех пор особо ничего не изменилось – ни лицо, ни принципы», - написала под видео Дубцова.

И действительно, в 13 лет Ирина демонстрировала уже яркий талант и удивительную рассудительность.

«Я эту не покорюсь, в клетке не пою, я себя не продаю…», - поет 13-летняя Дубцова с таким трепетом и серьезностью, что позавидуют многие взрослые певцы.

Поклонники даже сравнили маленькую Дубцову с Пугачевой: «Такая молодая Пугачева тут, даже голос. Ирина, вы прекрасны».

А некоторые подметили, что сын певицы очень похож на юную Дубцову.

dubtsova_official Ирина Дубцова показала видео своего концерта в 13 лет в Волгограде

ИСТОЧНИК KP.RU