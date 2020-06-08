Ирина Дубцова показала видео своего первого интервью в Волгограде
Сегодня Ирина Дубцова – известная певица, и мало кто знает, что свой восход на олимп она начинала в Волгограде – в детской группе «Джем». Тогда ей было лишь 13 лет, а она уже блистала. Сегодня певица в своем инстаграме выставила видео со своего выступления и первого в жизни интервью.
«Тут мне 13. С тех пор особо ничего не изменилось – ни лицо, ни принципы», - написала под видео Дубцова.
И действительно, в 13 лет Ирина демонстрировала уже яркий талант и удивительную рассудительность.
«Я эту не покорюсь, в клетке не пою, я себя не продаю…», - поет 13-летняя Дубцова с таким трепетом и серьезностью, что позавидуют многие взрослые певцы.
Поклонники даже сравнили маленькую Дубцову с Пугачевой: «Такая молодая Пугачева тут, даже голос. Ирина, вы прекрасны».
А некоторые подметили, что сын певицы очень похож на юную Дубцову.
ИСТОЧНИК KP.RU