2020-06-08T12:44:29+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 7-месячный младенец обварился кипятком

Малыша доставили в волгоградскую больницу №25 на вертолете
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: областная администрация.Фото: областная администрация.
Изменить размер текста:

«Крылатая скорая» госпитализировала в больницы Волгограда уже сотню жителей области. Последним пассажиром вертолета стал 7-месячный малыш с 30% ожогов тела. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, ребенок обварился кипятком дома. К нему тут же вылете вертолет с врачами. Сейчас ребенок находится в отделении, ему оказывают необходимую помощь.

- Он доставлен в профильное отделение клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Волгограда. Мальчик находится под круглосуточным наблюдением лучших специалистов, - прокомментировали в областном ведомстве.

Напомним, санавиация в Волгоградской области работает с 2017 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для госпитализации пациентов используют вертолет «Ансат». В 2020-ом врачи спасли жизни 102 жителям региона. В скором времени вертолетные площадки появятся Камышине, Урюпинске и Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи детских поликлиник в Волгоградской области возобновляют плановый прием
Ирина Дубцова показала видео своего первого интервью в Волгограде
Под Волгоградом 7-месячный младенец обварился кипятком
Волгоград, Волжский и Камышин – лидеры по распространению коронавируса в регионе
На продукты, вещи, услуги и алкоголь волгоградец тратит 15 тысяч рублей в месяц
Под Волгоградом сделка двух фермеров закончилась перестрелкой
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 117 заболевших
В Волгограде владельцы летних кафе и сезонного общепита могут подать онлайн заявку на льготы
В Волгограде поймали аферистку, скупающую телефоны за мнимую оплату
Волгоградцев освободят от перчаток
За выходные патрули поймали на нарушениях 500 волгоградцев
Под Волгоградом на трассе пьяный водитель устроил сальто с переворотом на «двенашке»
На севере Волгограда пропал 39-летний дачник
Волгоградцы 8 июня остались без ТВ
Под Волгоградом водитель на «Дэу» сбил беспризорного 5-летнего мальчика
В Волгограде с 8 июня будут чаще ходить электрички
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 июня: более 4 тысяч заболевших
Коронавирус в Волгоградскую область продолжают завозить из Москвы
Волгоград, Камышин и Михайловка в лидерах: карта распространения коронавируса
В перинатальном центре Волгограда в июне родились четыре «королевские» двойни
Мужчина и женщина из Михайловки умерли от осложнений, вызванных коронавирусом
Неделя в Волгограде начнется с жары выше +30 градусов
С 1 июля работающие волгоградцы получат «прямые выплаты»
Под Волгоградом «Лада» протаранила «скорую»: пострадали 5 человек
Коронавирус в Волгоградской области: два человека умерли от COVID-19
Умер в "скорой": под Волгоградом в ДТП погиб 2-летний ребенок
Сотрудница ломбарда из Волгограда сдавала серебро под видом золота