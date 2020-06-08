Под Волгоградом 7-месячный младенец обварился кипятком

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:44:29+03:00

Изменить размер текста: A A

«Крылатая скорая» госпитализировала в больницы Волгограда уже сотню жителей области. Последним пассажиром вертолета стал 7-месячный малыш с 30% ожогов тела. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, ребенок обварился кипятком дома. К нему тут же вылете вертолет с врачами. Сейчас ребенок находится в отделении, ему оказывают необходимую помощь.

- Он доставлен в профильное отделение клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Волгограда. Мальчик находится под круглосуточным наблюдением лучших специалистов, - прокомментировали в областном ведомстве.

Напомним, санавиация в Волгоградской области работает с 2017 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для госпитализации пациентов используют вертолет «Ансат». В 2020-ом врачи спасли жизни 102 жителям региона. В скором времени вертолетные площадки появятся Камышине, Урюпинске и Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU